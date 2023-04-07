Макрон полетів у Китай не про Україну говорити: які реальні інтереси Франції

Президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Китаю на зустріч до глави КНР Сі Цзіньпіна. Сумнівно, що вони багато говорили про війну в Україні.

Про це 24 Каналу розповів американський політолог Раміз Юнус. За його словами, насамперед Макрон летів до Китаю не через війну в Україні. Не дарма він узяв з собою близько 50 бізнесменів. Це свідчить, що вони більше розглядали економічні питання, а не політичні.

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Китай зацікавлений у співпраці з ЄС

Євросоюз, зокрема Франція, мають багато спільних економічних інтересів з Китаєм, по якім вдарила війна Росії проти України. Вони однозначно хочуть швидкого завершення бойових дій. Не дарма, як вважає Юнус, і Макрон, і канцлер Німеччини Олаф Шольц намагалися схиляти Україну до перемовин. Але, на щастя, Київ на це не погодився.

Серед усього Макрон та Сі будуть роздумувати, як зробити так, щоб війна закінчилася і щоб це було вигідно і Франції, і Китаю. Усі мають свої інтереси,

– зазначив Юнус.

Китай теж має власні інтереси. Їм не надто вигідно, щоб Росія повністю програла. Однак Пекіну буде корисно, якщо Росія буде серйозно послаблена. Тоді вони зможуть диктувати Москві власні умови.

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Крім того, Євросоюз та Китай мають спільні інтереси. Вони зацікавлені у спільній торгівлі, яка допомагала б розвивати економіку

Сі важливо зберегти нормальні відносини з ЄС. Недарма нещодавно пролунала заява посла Китаю в ЄС, що критики занадто буквально сприймають слова про "безмежну дружбу" між Китаєм та Росією. Також Пекін зацікавлений не йти на серйозну конфронтацію зі США, яка призвела б до гарячої фази ситуації із Тайванем,

– впевнений Юнус.

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