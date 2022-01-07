Макрон найближчим часом збирається поговорити із Путіним
7 січня 2022 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями має намір поспілкуватися телефоном з Володимиром Путіним. Ймовірно, політики обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України.
Про це французький президент повідомив у п'ятницю, 7 січня, під час пресконференції в Парижі.
Читайте також Україна розраховує на підтримку європейських прагнень, – Зеленський про нового очільника Ради ЄС
Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова,
– сказав очільник Франції.
Новина доповнюється...