Макрон найближчим часом збирається поговорити із Путіним

Еммануель Макрон заявив, що найближчими днями має намір поспілкуватися телефоном з Володимиром Путіним. Ймовірно, політики обговорюватимуть стягування російських військ до кордонів України.

Про це французький президент повідомив у п'ятницю, 7 січня, під час пресконференції в Парижі.

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Ми продовжуємо діалог із Росією. У мене останніми тижнями було дві ґрунтовні телефонні розмови із президентом Путіним. І найближчими днями буде ще одна розмова,

– сказав очільник Франції.

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