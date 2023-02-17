Макрон назвав чотири поразки Путіна у війні з Україною

Україна вже майже рік відбиває атаки Росії, яка почала проти нас повномасштабну війну. Однак всі плани Кремля провалилися, і це вже чітко бачать наші партнери.

Наприклад, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на Мюнхенській конференції заявив, що Владімір Путін уже зазнав 4 поразки. Найперша, звісно, на полі бою.

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Поразки Путіна за версією Макрона

Найперше Еммануель Макрон відзначив те, що Росія зазнала поразки на полі бою, адже в Кремлі вірили в те, що за кілька днів чи тижнів Україна впаде, але хоробрість і мужність українських сил оборони, українського народу та політичних лідерів країни зруйнували ці плани. Спершу плани росіян зазнали провалу на Півночі, потім українські війська звільнили Херсон.

Другою поразкою Макрон назвав колоніальну ментальність Росії. Президент Франції наголосив, що Москва створює дисбаланс не тільки в Україні, але й на Кавказі та в Африці, зокрема, використовуючи ПВК "Вагнера". Тут Макрон згадав, що говорив про вагнерівців з Путіним рік тому, й очільник Кремля запевняв, що ніяк не причетний до цієї організації, а зараз вона фактично є основною силою ворога на Донеччині.

Третя поразка – це поразка, якщо ми говоримо про майбутнє. Оскільки результатом є консолідація українських сил, це рішення Фінляндії та Швеції приєднатися до НАТО. І я хочу сказати, що я дуже підтримую вас. Ми сподіваємось на ширшу міжнародну співпрацю, оскільки зараз все більше зростає недовіра до Росії,

– заявив Макрон.

Четвертою поразкою Путіна Макрон називає обраний ним шлях війни. Також французький лідер наголосив, що географічно Росія завжди залишатиметься частиною Європи. Також він закликав міжнародних партнерів посилювати зусилля у підтримці України.

Нагадаємо, Мюнхенська конференція в Німеччині розпочала свою роботу 17 лютого і триватиме 3 дні. Президент Володимир Зеленський виступив на ній у режимі відеозв'язку.