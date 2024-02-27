Макрон оголосив про коаліцію для надання Україні ракет середньої та великої дальності та бомб

Україна продовжує потребувати військової допомоги від наших партнерів. Так, Еммануель Макрон анонсував коаліцію, яка займатиметься постачанням ракет середньої та великої дальності та бомб.

Про це він розповів після завершення конференції з підтримки України, яка 26 лютого відбулася у Парижі. За словами французького лідера, партнери нашої держави з Заходу створили коаліцію, яка передбачає постачання далекобійного озброєння.

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Поразка Росії – необхідна, – Макрон

Нова коаліція буде створена для постачання Україні ракет і бомб середньої та великої дальності. Ми переконані, що поразка Росії є необхідною для безпеки та стабільності в Європі,

– наголосив Макрон.

За словами президента Франції, більш-менш усі держави, чиї лідери були на зустрічі у Парижі, зробили заяву. За їхніми словами, загальний консенсус полягав у тому, що до нападу на свої країни всі повинні бути готовими через кілька років.

Еммануель Макрон також нагадав, що раніше створили вже вісім коаліцій. Вони присвячені постачанню різних видів озброєння. Нова – анонсована 26 лютого – стала дев'ятою.

Німеччина виділила новий пакет зброї, але без TAURUS

Німецький уряд спрямував чергову партію військової допомоги для нашої держави. Відомо, що до неї увійшли артилерійські снаряди та дрони. Оголосили про черговий пакет допомоги 26 лютого.

У пакеті допомоги згадують 10 розвідувальних безпілотників Vector із запчастинами, 22 системи датчиків і глушилок проти дронів, 12 терміналів супутникового зв'язку, а також чотири автівки для охорони кордону.

А ще ФРН 26 лютого передала три мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування. Крім того, Україна отримає обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів і 250 наборів інструментів з підривними матеріалами.

Наразі відомо, що Німеччина вже витратила близько 5 мільярдів євро у 2023 році та близько 1,6 мільярда – у 2022.

Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро було виділено у перші два роки війни на поставки, які надійдуть лише у 2025 – 2028 роках,

– мовиться в повідомленні.

Крім того, Німеччина з 24 лютого 2022 року поставила матеріали з запасів Федеральних збройних сил на суму близько 5,2 мільярда євро. А ще понад 10 тисяч українських солдатів у Німеччині пройшли військовий вишкіл.