Макрон проти Ле Пен: у Франції розпочався другий тур виборів

У Франції 24 квітня розпочався другий тур виборів президента. У битві за лідерство зійшлись чинний очільник країни Еммануель Макрон та кандидатка від партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен.

Напередодні другого туру голосування рейтинги пророкували перемогу чинному лідеру Франції. При цьому Макрон значно збільшив відрив від Ле Пен, хоча у першому турі різниця між кандидатами становила менш ніж 5%.

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Другий тур виборів президента Франції

Громадяни Франції 24 квітня знову голосують за кандидатів на посаду очільника держави. Перший тур виборів, що відбувся 10 квітня, не приніс жодному з кандидатів понад 50% підтримки. Тому нині відбувається повторне голосування, де беруть участь два кандидати з найбільшою кількістю попередніх голосів:

чинний президент Еммануель Макрон від партії "Вперед, Республіка";

політикиня Марін Ле Пен від партії "Національне об'єднання".

Зазначається, що виборчі дільниці у Франції відчинені з 9:00 за Києвом. Перші результати екзитполів оприлюднять опісля завершення голосування – о 21:00 за київським часом.

При цьому Макрон має намір виступити перед громадянами після закінчення виборчого дня у Парижі, біля Ейфелевої вежі.

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Прогнози результатів другого туру

У передвиборчих опитуваннях Макрон значно зміцнив свої позиції за тиждень до другого туру виборів. У прогнозах Ifop його рейтинг піднявся з 53,5% до 55,5% впродовж 15 – 21 квітня. Ле Пен, своєю чергою, за аналогічний період втратила два пункти – прогнози знизились з 46,5 до 44,5%.

Одразу три соціологічні опитування пророкують перемогу саме чинному президенту Франції із середнім результатом у 56,6%. Додамо, що під час другого туру у 2017 році Макрон переміг з результатом 66,1% проти 33,9% у Марін Ле Пен.

Дебати кандидатів

За 4 дні до другого туру на французькому телебаченні відбулись дебати кандидатів. Макрон розкритикував свою опонентку за зв'язки з Кремлем і назвав Росію її "банкіром". Крім того, чинний президент країни згадав слова Ле Пен про те, що вона вважає Крим частиною Росії.

До слова, за результатами теледебатів перемогу отримав Еммануель Макрон – його підтримали 59% глядачів. За Марін Ле Пен проголосували 39%, а ще 2% не змогли визначити переможця.

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