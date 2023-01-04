Дякую друже, – Зеленський оголосив, що Франція надасть Україні легкі танки

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 4 січня провели телефонну розмову. Французький лідер пообіцяв, що його країна постачатиме Україні бронемашини.

Український лідер розповів, що його розмова з французьким колегою була тривала та детальна. Зокрема, обговорили подальшу співпрацю країн щодо суттєвого посилення української ППО.

Зверніть увагу Відправив Макрону уламок із п'ятої точки: Рогозін надіслав листа-погрозу до Франції

Подякував за рішення передати Україні легкі танки та Bastion, а також за активізацію роботи з партнерами у цьому ж напрямку. Дякую, друже. Твоє лідерство прискорює нашу перемогу,

– заявив Зеленський.

Також Україна та Франція домовилися працювати над реалізацією формули миру.

Реакція Офісу Президента

AMX-10 RC оснащують 105-міліметровою гарматою та кулеметом.

Андрій Єрмак зауважив, що легкі танки та Bastion від Франції – це чудова новина. Очільник Офісу Президента наголосив, формула миру Зеленського – єдиний шлях до припинення війни.

Єрмак наголосив, що ця формула передбачає перемогу України, повернення територій та плату Росії за її злочини.

"Іншого вибору у ворога нема. Точніше, вибір простий: вивести війська і погодитись на українську формулу миру, або ж втратити ще десятки чи сотні тисяч своїх вояків убитими і ми все одно повернемо наші території силою", – додав глава ОП.