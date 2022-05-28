Макрон і Шольц закликали Путіна до негайного перемир’я та виводу військ
28 травня 2022 , 16:20Читать новость на русском
Джерело:Bundesregierung
Олаф Шоль та Еммануель Макрон провели телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн-лідерів ЄС закликали його негайно припинити війну проти України.
Цивідізовані країни досі вірять у те, що Путіна можна змусити зупинити війну проти України дипломатичним шляхом. Як і очікувалося, результат цих потуг – нульовий.
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Заклик до припинення війни та відводу військ