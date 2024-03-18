Очевидно, що він змінився, – Давидюк оцінив заяви Макрона щодо України

Заява Еммануеля Макрона про введення армії НАТО в Україну викликала бурхливу реакцію у світі. Згодом він пояснив свою позицію, зауваживши, що мовиться лише про теоретичну можливість, але додав, що жодних варантів відкидати не варто.

З огляду на такі висловлювання, можна припустити, що президент Франції веде якусь "гру". Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що вона може бути вигідною для України, Франції, або й для обох держав.

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Макрон став радикальнішим

Зараз можна тільки здогадуватися, що насправді думає французький президент. Але точно відомо, що його риторика змінилася.

Він явно змінився. Ми можемо констатувати радикальну зміну його поведінки, меседжів і загалом всього, що він робить,

– зауважив політолог.

Наразі залишається питанням, чи призведе все це до зростання допомоги Україні. Бо ми чуємо лише слова, а на дії ще варто почекати. Однак перерозподіл сил у цій війні справді може статися і він точно буде не на користь Росії.

Що означають заяви Макрона про США

В одному зі своїх виступів Макрон згадав про США. Він сказав, що Вашингтон не зможе мати впливу у світі, якщо припинить допомагати Україні. Однак, за словами Давидюка, такі висловлювання більше схожі на політичну маніпуляцію. Ще перед Макроном про це вже говорили інші західні політики.

У Європі розуміють, що зволікання з виділенням невеликої для США суми – є спробою маніпуляцій і шантажу. Тому всі лідери закликають якнайшвидше допомогти Україні.

Зараз Макрон непублічно "вибиває" гроші в Олафа Шольца. Всі хочуть взяти гроші у тих, в кого вони зараз є, бо розуміють, що Росія скоро нападатиме. Вона точно піде далі,

– сказав політолог.

Західні видання навіть писали про 2026 рік. Тому зараз дуже важливо об'єднатися, зібрати гроші та показати Путіну, що він не є головним на континенті. Для України це чудова можливість, адже західні лідери борються за нашу допомогу. Тому Макрон взяв правильний напрямок, але тепер його треба реалізувати.

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