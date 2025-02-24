Макрон і Стармер закличуть Трампа відмовитися від переговорів США з Росією, – The Times

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон планують під час зустрічей з президентом США Дональдом Трампом вже цього тижня. Його планують закликати відмовитися від двосторонніх переговорів з Росією.

Стармер і Макрон домовилися виступити з єдиним посланням щодо України під час зустрічей з президентом Трампом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

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Яке послання Трампу готують Макрон та Стармер

Макрон і Стармер узгодили єдину позицію щодо України та мають намір скоординувати свої дії, аби вплинути на плани Трампа щодо завершення війни. Очікується, що британський прем'єр зустрінеться з президентом США у Вашингтоні 27 лютого, тоді як переговори Макрона з Трампом заплановані на 24 лютого.

Джерела The Times зазначають, що обидва лідери намагатимуться переконати Трампа не вести окремих мирних переговорів із Москвою. Натомість Європа готова запропонувати чіткі гарантії безпеки для України.

Британська влада, відзначаючи третю річницю повномасштабного вторгнення РФ, запровадить нові санкції: буде заборонено в’їзд до країни високопосадовцям, чиновникам і бізнесменам з Росії.

Ми будемо використовувати всі наявні в нашому розпорядженні інструменти, щоб захистити нашу країну від загрози з боку Росії,

– заявив британський міністр безпеки Ден Джарвіс.

Водночас у британському уряді не очікують, що Кір Стармер оголосить про збільшення витрат на оборону до 2,5% ВВП перед зустріччю з Трампом. Військове керівництво наполягає на збільшенні фінансування до 2,65%, а в ідеалі – до 3% ВВП.

Раніше, 19 лютого, у Парижі відбувся саміт щодо України та європейської безпеки за ініціативою Макрона. У ньому взяли участь представники 11 країн, включаючи Норвегію, Канаду, Литву, Фінляндію та Чехію. Підсумком зустрічі стало підтвердження необхідності збільшення оборонних витрат і відданість таким принципам:

Україна має бути залучена до мирного процесу, і її права повинні поважатися;

Мир має бути стабільним та підкріпленим чіткими гарантіями безпеки;

Потрібно враховувати інтереси європейської безпеки.

Нагадаємо, Макрон закликав європейські країни упродовж найближчих тижнів ухвалити стратегічні оборонні рішення. Макрон вважає, що Європі буде складно утримувати об'єднану армію, але створити спільні можливості для оборони можливо, що зменшить залежність від США.