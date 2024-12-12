Макрон відреагував на небажання Польщі відправляти війська до України

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заперечив плани відправити своїх військових в Україну. Президент Франції відреагував на це.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Польща сама має вирішувати чи відправляти миротворчі війська до України. Про це французький лідер сказав після двосторонньої зустрічі з прем'єром Польщі Дональдом Туском у Варшаві, передає кореспондентка 24 Каналу.

Дивіться також Поки таких дій не планують, – Туск про направлення союзницьких військ в Україну

Ніхто не може ухвалити рішення за Польщу

Макрон заявив, що він підтримує таку позицію польського уряду.

Ніхто, окрім Франції, не буде вирішувати, що Франція буде робити. Водночас ніхто інший, окрім Польщі, не вирішуватиме, що робитиме Польща. Ми суверенні країни. Ми усвідомлюємо вплив ситуації, що склалася в Україні, але ми приймаємо власні рішення,

– сказав Макрон.

Президент Франції додав, що США відіграватимуть ключову роль у підтримці Україні незабаром. Саме про це Макрон говорив із Зеленським та Трампом під час їхньої зустрічі у Парижі. Французький лідер подякував Байдену за його підтримку України, але зазначив, що адміністрація Трампа також хоче вплинути на розвиток цієї війни.

За його словами, потрібно тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб знайти рішення, яке враховує інтереси України, її суверенітет, а також інтереси європейців і безпеку Європи.

Це філософія, на якій ми збираємося зосередитися,

– підсумував Макрон.

Макрон зазначив, що наступного тижня у Брюсселі під час засідання Європейської Ради лідери розглянуть угоду G7 щодо передачі 50 мільярдів доларів допомоги для України.