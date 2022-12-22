"З цією Росією таке важко уявити": Макрон вважає малоймовірним вступ України до НАТО

Президент Францї вважає малоймовірним вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Макрон наголосив, що з сучасною Росією таке важко уявити.

Лідер Франції переконаний, що Кремль розглядатиме вступ України до НАТО як конфронтацію. Про це Макрон заявив в інтерв'ю ЗМІ, пише 24 канал.

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Макрон про вступ України до НАТО

Макрон наголосив, що Україні потрібно надати гарантії безпеки у процесі рішення для завершення війни. Втім, на його думку, таких гарантій потребує і Росія.

Президент Франції зазначив, що Кремль за будь-яких обставин розглядатиме вступ України до НАТО як конфронтацію.

З цією Росією таке важко уявити… Але чи вступить Україна до НАТО – що не є найбільш ймовірним сценарієм – чи ні, їй потрібно надати гарантії безпеки, тим більш, що вона зазнала агресії з боку Росії,

– підкреслив Макрон.

Водночас він заявив, що сідати за стіл переговорів все одно доведеться. "І я не хочу, щоб у майбутньому перемовини вели лише Китай і Туреччина", – зазначив президент Франції.

До речі Гарантії безпеки потрібні сусідам, а не Росії, – президент Фінляндії про одіозну заяву Макрона

Президент Франції закликає Європу зменшити свою залежність від США

Під час розмови з журналістами Макрон заявив, що Європі необхідно відіграти більш рішучу роль в Організації Північноатлантичного договору, зменшивши свою залежність від США та розвинувши власну оборонну спроможність. Зокрема, аби "забезпечити мир у регіоні, який потрясає війна в Україні", пише Wall Street Journal.

Водночас Макрон наголосив, що не бачить свій поштовх до розвитку європейської оборони як альтернативу НАТО. Мовляв, міцніша Європа дозволить континенту стати більш автономним у межах альянсу, діючи "всередині НАТО, з НАТО, але також не залежачи від НАТО".

Альянс – це не те, від чого я повинен залежати. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію. Європа повинна отримати більше автономії у питаннях технологій та оборонного потенціалу, в тому числі від США,

– підкреслив Макрон.