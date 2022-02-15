Макрон закликав Путіна не визнавати бойовиків на Донбасі

Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна не визнавати бойовиків на Донбасі. А очільник Кремля зазначив, що не схвалював ініціативу Держдуми.

На звернення російської Держдуми до Володимира Путіна про визнання бойовиків відреагував і французький лідер Еммануель Макрон.

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Макрон звернувся до Путіна щодо визнання бойовиків

Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна – 24 канал) не виконувати прохання Державної думи,

– зазначив Макрон.

Французький президент також зазначив, що Путін пояснив йому що не схвалював ініціативу російського парламенту.

Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків

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