Макрон закликав Путіна не визнавати бойовиків на Донбасі
15 лютого 2022 , 20:55Читать новость на русском
Джерело:CNN
Еммануель Макрон закликав Володимира Путіна не визнавати бойовиків на Донбасі. А очільник Кремля зазначив, що не схвалював ініціативу Держдуми.
На звернення російської Держдуми до Володимира Путіна про визнання бойовиків відреагував і французький лідер Еммануель Макрон.
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Макрон звернувся до Путіна щодо визнання бойовиків
Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна – 24 канал) не виконувати прохання Державної думи,
– зазначив Макрон.
Французький президент також зазначив, що Путін пояснив йому що не схвалював ініціативу російського парламенту.
Держдума підтримала звернення про легітимізацію бойовиків
- Російська Держдума 15 лютого ухвалила звернення до Володимира Путіна про визнання бойовиків на окупованих територіях Донбасу. У зверненні йдеться про якнайшвидше проведення переговорів з ватажками бойовиків "для створення правової основи міждержавних відносин та регулювання всіх аспектів співпраці та взаємодопомоги".
- Водночас ЗМІ пишуть, що процедура голосування пройшла з порушеннями. Врахували голоси тих депутатів, яких на засіданні не було.
- У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що таке рішення держави-агресорки не матиме правових наслідків. Водночас воно означатиме "свідомий вихід Росії з мінських домовленостей". В Офісі Президента додали, що це значно ускладнить ситуацію в Європі. А Верховна Рада вирішила звернутися до низки міжнародних організацій та урядів країн.
- В Євросоюзі зазначили, що це загрожує виникненням додаткових територіальних претензій Росії до України.
- Генсек НАТО сказав, якщо Росія визнає бойовиків на Донбасі, то порушить міжнародне право. Крім того, такий крок Москви ускладнить врегулювання в межах мінських домовленостей.
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