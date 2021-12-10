Макрон запропонував реформувати Шенгенську зону

Франція, головуючи в Раді ЄС у 2022 році, хоче ініціювати реформу Шенгенської зони. У ймовірних майбутніх змінах звернуть увагу на два пріоритети.

Першою перевагою буде політичне управління Шенгенською зоною. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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Для політичного управління, як у випадку із зоною євро, створять спеціальну організацію, в межах якої регулярно відбуватимуться зустрічі профільних міністрів. По-друге, це створення механізму термінової підтримки у разі кризи на кордоні,

– сказав Макрон.

Захист кордонів

Президент Франції запевнив, що країни, чиї кордони розташовані на зовнішньому краї ЄС, мають розраховувати на повну підтримку прикордонного агентства Frontex. Також вони повинні отримувати підкріплення силовиків з інших країн Євросоюзу.

Макрон наголосив, що громадська думка та держави, які протистоять терористичній загрозі, не зможуть довго бути з відкритими кордонами без ґрунтовної реформи Шенгенської зони. Доказами цього є ситуація з пандемією і терористична загроза.

Позиція Макрона щодо України

У листопаді Еммануель Макрон поговорив телефоном з Володимиром Путіним. Він, за даними ЗМІ, попередив очільника Кремля, що стурбований ситуацією в Україні та готовий допомагати забезпечувати територіальну цілісність.

Також Макрон хоче обговорити ситуацію на Донбасі з Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Раніше він вже поспілкувався з іншими світовими лідерами.

Як заявляв Макрон, Європа та США повинні гарантувати безпеку і суверенітет України. Глава Франції наголошував, що нормандський формат перемовин щодо врегулювання ситуації на Донбасі залишається важливим. Відповідно, і посередництво Франції та Німеччини у ньому.

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Шенген або договір "Про скасування паспортного митного контролю між країнами Європейського Союзу" включає 26 країн Європи. Їхні громадяни проходять контроль тільки на в'їзді та на виїзді з зони.