"Це рецепт для наступної війни": Макрон застеріг від обмеження допомоги Україні

Президент Франції Еммануель Макрон 14 листопада застеріг союзників від примушування України до компромісів із Кремлем. Політик назвав спроби урізати військову підтримку Києва шляхом до нової великої війни на континенті.

У дописі в соцмережі X французький президент розповів про підсумки переговорів лідерів на дев'ятому саміті Європейської політичної спільноти та неформальній зустрічі Європейської Ради в Дубліні.

Що саме повідомив Макрон?

За його словами, безпека кожного європейця напряму залежить від стійкості українського опору.

Те, що відбувається в Україні, безпосередньо стосується нас. Йдеться про безпеку нас усіх. Допомагаючи Україні захищатися, ми захищаємо Францію та французів. Якщо Росія нав'яже своєю жорстокістю свою волю європейській країні, то вся Європа буде послаблена,

– підкреслив Макрон.

Він зауважив, що Володимир Путін відмовляється від переговорів і робить ставку на масовані удари по цивільних об'єктах, сподіваючись занурити країну в темряву.

Через це союзники зосередилися на захисті електростанцій і мереж, аби допомогти Україні вистояти протягом зими.

Гарантії безпеки та розгортання сил після перемир'я

Другим ключовим завданням лідер назвав спільну роботу над досягненням сталого миру за обов'язкової активної участі Європи. Він нагадав, що 42 держави вже схвалили декларацію про базові принципи регіональної безпеки, підготовлену в межах Коаліції добровольців.

Ця ініціатива передбачає подальше посилення української армії та підготовку багатонаціонального контингенту, готового до розгортання після припинення вогню. Відповідні навчання вже проходять на полігонах у Польщі, а наступна координаційна зустріч відбудеться найближчого четверга в Берліні.

Будемо відвертими: ті, хто прагне обмежити ресурси України, в кінцевому рахунку хочуть змусити її піти на несправедливий мир, залишити її в стані постійної вразливості, а отже, зробити вразливою й Європу. Це дух поразки. Це рецепт для наступної війни. Це не може бути позицією Франції,

– наголосив глава держави.

Політик окремо зазначив, що союзники мають уже зараз відкрито окреслювати параметри повоєнної безпеки та враховувати масштабний військовий потенціал Києва.

Україна, яка має найпотужнішу в Європі армію традиційних збройних сил, відіграє ключову роль у НАТО – в організації, де вона цілком заслуговує на своє місце,

– заявив Макрон.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як президент України Володимир Зеленський оцінив майбутнє відносин із Парижем на тлі майбутніх виборів у Франції 2027 року.

Тоді очільник держави відзначив постійне лобіювання спільних інтересів чинним лідером та запевнив у готовності Києва співпрацювати з будь-яким обраним наступником.