Французи готуються відбудовувати Україну: Макрон пообіцяв нову допомогу
Джерело:Еммануель Макрон
Еммануель Макрон заявив, що у Франції відбудуться 2 конференції, які будуть присвячені Україні. Ці заходи французький президент обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським.
Зима і відбудова: що відомо про конференції
Конференції про Україну відбудуться 13 грудня. На них обговорять актуальні питання, пов'язані з нашою країною.
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Перша конференція буде міжнародною. Вона стосуватиметься потреб України для того, щоб пройти цю зиму. Участь у другій конференції візьмуть французькі компанії, які готові взяти зобов'язання щодо відбудови України.
Україна може розраховувати на підтримку Франції стільки, скільки буде потрібно для повного відновлення її суверенітету та територіальної цілісності,
– наголосив Макрон.
До речі, президент Франції написав це повідомлення у твітері українською мовою.
Деталі телефонної розмови президентів
11 грудня президенти провели телефонну розмову. Вона відбулася перед онлайн-самітом G7. Макрон та Зеленський обговорили позиції своїх держав, а також реалізацію плану миру, який запропонував президент України. Не оминули політики й енергетичну сферу нашої держави, яка постраждала від російських обстрілів.
Нещодавні "зашквари" Макрон
- Останнім часом французький президент відзначився кількома обурливими заявами про Росію.
- Він заявив, що побачив в очах Владіміра Путіна "образу". Мовляв, це реакція на те, що Захід хоче "знищити" Росію.
- Також Макрон вважає, що російський народ потрібно поважати, бо він "великий". Так, це той самий народ, який крав в українців унітази.
- Ба більше, президент Франції вважає, що для держави-агресорки потрібно створити "гарантії безпеки".