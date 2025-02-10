Макрон закликав Трампа "розв'язати проблему з Україною", а не шкодити Європі

Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента США Дональда Трампа. Він закликав американського лідера не вести тарифну війну з Європейським Союзом.

Макрон заявив, що готовий до прямої конфронтації з Трампом у випадку запровадження тарифів на товари з ЄС. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Макрон звернувся до Трампа

Французький лідер зазначив, що американці відчують на собі тиск будь-яких тарифних заходів у вигляді підвищення цін. За його словами, Європейський Союз не повинен бути "головною проблемою для Штатів".

Нам слід розв'язати проблему з Україною, розв'язати ситуацію на Близькому Сході. Хіба Євросоюз – це ваша першочергова проблема? Ні, не думаю. Ваша перша проблема – це Китай. Тому вам потрібно зосередитися на цьому,

– наголосив він.

Еммануель Макрон підкреслив, що країни Європи – це союзники Сполучених Штатів Америки. Він закликав не шкодити європейській економіці, погрожуючи їй тарифами.

"Якщо ви хочете, щоб Європа більше займалася інвестиціями, питаннями оборони та безпеки, якщо ви сподіваєтеся на розвиток, який, на мою думку, в інтересах США, не треба шкодити європейській економіці, погрожуючи їй тарифами", – звернувся президент Франції.

Нагадаємо, Дональд Трамп може накласти 10% мита на імпорт товарів з Європейського Союзу. Видання Financial Times пише, що лідери країн ЄС вживатимуть заходів, якщо адміністрація Трампа запровадить нову митну політику. Наразі у Євросоюзі продовжуються дискусії щодо того, як діяти у непередбачених обставинах, а також щодо того, яким може бути "удар у відповідь".