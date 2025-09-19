Укр Рус
19 вересня, 12:23
Новим командиром 47 ОМБр "Маґура" став 26-річний Герой України Максим Данильчук

Дарія Черниш
Основні тези
  • Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" призначено 26-річного підполковника Максима Данильчука, який має досвід бойових дій на Сході України.
  • Президент Зеленський присвоїв Данильчуку звання Героя України, а також він нагороджений й іншими орденами.

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" призначено підполковника Максима Данильчука. Герой України має досвід бойових дій на Сході України.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський ТЦК та СП

Що відомо про Максима Данильчука?

Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ став 26-річний підполковник Максим Данильчук. Воїн родом із села Барвинівка Звягельського району, що на Житомирщині. Герой є випускником Національної академії сухопутних військ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данильчук пройшов військовий шлях від командира роти до начальника штабу й командира батальйону 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Підрозділ нового командира тримав оборону на Донеччині та Харківщині. Там ворогу завдали численних втрат.

У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі,
– йдеться в повідомленні.

Також відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України 24 лютого 2024 року. Крім того, підполковник відзначений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом "За мужність" III ступеня.

