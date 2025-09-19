Новим командиром 47 ОМБр "Маґура" став 26-річний Герой України Максим Данильчук
- Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" призначено 26-річного підполковника Максима Данильчука, який має досвід бойових дій на Сході України.
- Президент Зеленський присвоїв Данильчуку звання Героя України, а також він нагороджений й іншими орденами.
Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" призначено підполковника Максима Данильчука. Герой України має досвід бойових дій на Сході України.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирський ТЦК та СП
Дивіться також Бійці ГУР висадилися на Тендрівській косі та влаштували пастку окупантам: епічне відео
Що відомо про Максима Данильчука?
Новим командиром 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" ЗСУ став 26-річний підполковник Максим Данильчук. Воїн родом із села Барвинівка Звягельського району, що на Житомирщині. Герой є випускником Національної академії сухопутних військ.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії Данильчук пройшов військовий шлях від командира роти до начальника штабу й командира батальйону 30-ї механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.
Підрозділ нового командира тримав оборону на Донеччині та Харківщині. Там ворогу завдали численних втрат.
У лютому 2023 року під керівництвом Данильчука українські воїни відбили численні атаки "вагнерівців" на Донбасі,
– йдеться в повідомленні.
Також відомо, що президент Володимир Зеленський присвоїв воїну звання Героя України 24 лютого 2024 року. Крім того, підполковник відзначений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів і орденом "За мужність" III ступеня.
Нещодавні призначення командирів
У серпні 2025 року Даніель Кітонє з позивним "Куба" очолив 13-ту бригаду Нацгвардії "Хартія". Воїн має бойовий досвід, зокрема у Слобожанському контрнаступі та під час оборони Бахмута.
Того ж місяця президент Зеленський призначив Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил ЗСУ. Герой України раніше очолював повітряне командування "Центр" та відзначений низкою військових нагород.