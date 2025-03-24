Очільник Львівської ОВА Максим Козицький розлучився з дружиною

Личаківський районний суд Львова задовольнив позов голови Львівської ОВА Максима Козицького і розірвав його шлюб з Оксаною Козицького. Пара була у шлюбі понад 20 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рішення суду від 18 березня 2025 року.

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Що відомо про розлучення Козицького

Максим Козицький аргументував позов тим, що хоча від шлюбу у подружжя народилася донька, проте сімейне життя не склалося, протягом тривалого часу пара не підтримує сімейних стосунків, спільного господарства не веде.

Примирення вважає неможливим. Позивач зазначив про відсутність взаєморозуміння між ними, різні погляди на сімейні відносини та обов'язки. Наполягає на розірванні шлюбу, такий крок є обміркований,

– йдеться у документі.

У суд Максим та Оксана Козицькі не з'явилися, тому розірвання шлюбу суддя Назарій Нор ухвалив заочно. На рішення можна подати апеляцію.

Zaxid.net зауважує, що Оксана Козицька не є публічною особою. Голова Львівської ОВА у декларації за 2024 рік вказував її серед членів сім'ї. Згідно з декларацією, у 2023 році вона отримала майже 190 тисяч гривень зарплати від ТзОВ "Самбірська сонячна станція" та ТзОВ "Бурова компанія "Горизонт", які пов’язані із бізнесменом Зіновієм Козицьким. Крім цього, Оксана Козицька заробила 23 тисяч гривень від надання майна в оренду.