Хлопець зі сталі, у якого залишився син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під час відбиття повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув пілот Максим Устименко.

Він відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватись. Що відомо про загиблого підполковника льотчика першого класу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Що відомо про загибель пілота

Уранці 29 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ще одну болючу втрату: відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко 1993 року народження.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив 7 повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе – відвів машину від населеного пункту, однак катапультуватися не встиг.

Загинув як Герой! Щирі співчуття родині Максима… Вічного польоту, брате, ти зробив усе що міг!

– написали в Повітряних силах.

До речі, уночі 29 червня Росія запустила понад 500 повітряних ударних засобів, а пілоти F-16 знищили десятки "Шахедів". "Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак", – ідеться в повідомленні.

Загиблий був одногрупником "Джуса"

На трагедію відреагувала мати загиблого в серпні 2023 року Андрія Пільщикова – "Джуса". Максим Устименко був його одногрупником, хлопці навчалися разом із першого курсу.

Це був суперінтелект групи, чудовий айтівець… Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації,

– написала Лілія Авер'янова.

Вона описала загиблого підполковника як "хлопця зі сталі", що завжди прагнув бути найкращим і найкраще боронити Україну.

Максим Устименко / Фото з Facebook Лілії Авер'янової

У льотчика залишився 4-річний син

Втрату української авіації також прокоментувала дружина загиблого в серпні 2024 року Олексія Меся – "Мунфіша". Вона розповіла, що в Максима Устименка залишився 4-річний син, та показала спільне фото пілотів F-16.

Це ціна нашої ранкової спокійної кави. Можна 1000 разів жалітися на недоспану ніч. Але це не співмірно з тим, що втратила сім'я Максима…

– написала Юлія Месь.



Максим Устименко та Олексій Месь / Фото з Instagram Юлії Месь

Як відреагував Володимир Зеленський

Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам загиблого. Український президент доручив з'ясувати всі обставини трагедії.

Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну,

– написав президент.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла йому пам'ять!