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24 Канал Новини України Хлопець зі сталі, у якого залишився син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка
29 червня, 12:40
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Хлопець зі сталі, у якого залишився син: що відомо про загиблого пілота F-16 Максима Устименка

Анастасія Безейко

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під час відбиття повітряного нападу противника на літаку F-16 загинув пілот Максим Устименко.

Він відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватись. Що відомо про загиблого підполковника льотчика першого класу – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Уранці 29 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про ще одну болючу втрату: відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко 1993 року народження.

Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив 7 повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе – відвів машину від населеного пункту, однак катапультуватися не встиг. 

Загинув як Герой! Щирі співчуття родині Максима… Вічного польоту, брате, ти зробив усе що міг!
– написали в Повітряних силах.

До речі, уночі 29 червня Росія запустила понад 500 повітряних ударних засобів, а пілоти F-16 знищили десятки "Шахедів". "Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак", – ідеться в повідомленні.

На трагедію відреагувала мати загиблого в серпні 2023 року Андрія Пільщикова – "Джуса". Максим Устименко був його одногрупником, хлопці навчалися разом із першого курсу.

Це був суперінтелект групи, чудовий айтівець… Велика відповідальність. Велика відданість справі. Він мав би стати Маршалом Авіації,
– написала Лілія Авер'янова.

Вона описала загиблого підполковника як "хлопця зі сталі", що завжди прагнув бути найкращим і найкраще боронити Україну.

Максим Устименко / Фото з Facebook Лілії Авер'янової

Втрату української авіації також прокоментувала дружина загиблого в серпні 2024 року Олексія Меся – "Мунфіша". Вона розповіла, що в Максима Устименка залишився 4-річний син, та показала спільне фото пілотів F-16.

Це ціна нашої ранкової спокійної кави. Можна 1000 разів жалітися на недоспану ніч. Але це не співмірно з тим, що втратила сім'я Максима…
– написала Юлія Месь.


Максим Устименко та Олексій Месь / Фото з Instagram Юлії Месь

Володимир Зеленський висловив співчуття родині та побратимам загиблого. Український президент доручив з'ясувати всі обставини трагедії.

Українська авіація героїчно боронить небо. Дякую кожному, хто захищає Україну,
– написав президент.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого героя. Світла йому пам'ять!