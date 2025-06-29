Дружина полеглого "Мунфіша" показала його фото з загиблим льотчиком F-16 Устименком

У ніч проти 29 червня під час відбиття ворожої атаки загинув першокласний льотчик Максим Устименко. Дружина Олексія Меся показала спільне фото захисників.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Юлію Месь.

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Фото, на якому льотчики стоять поруч

Дружина полеглого Олексія Меся, який також був льотчиком F-16, відреагувала на загибель Максима Устименка. Вона опублікувала фото "Мунфіша" поруч з Устименком.

Ми продовжуємо втрачати найкращих. Максим Устименко та Олексій Месь,

– підписала вона фото.

Устименко та "Мунфіш" / Скриншот історії Юлії Месь в інстаграмі

Під час масованої атаки на Україну в ніч проти 29 червня Максим Устименко застосував увесь комплекс бортового озброєння та збив 7 повітряних цілей. Його літак зазнав ушкоджень під час відпрацювання останньої. "Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой", – написали в Повітряних силах.

Нагадаємо, що Олексій Месь також загинув, захищаючи Україну. Під час російської атаки 29 серпня він збив 3 крилаті ракети та 1 ударний дрон.