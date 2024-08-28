Вдавився м'ясом під час вечері: у Росії помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом

У Росії несподівано помер начальник відділу ФСБ у боротьбі з тероризмом Максім Єрьомін. Окупант міг вдавитися шматком м'яса, який він їв під час вечері.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Росіянина намагалися врятувати медики, але не змогли, передає 24 Канал.

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Що відомо про обставини смерті Єрьоміна

Російські пропагандисти зазначили, що інцидент з Максімом Єрьоміним, з позивним "Єрьома", стався у Москві ще 25 серпня. За словами росіян, начальнику одного з відділів ФСБ різко стало погано і було складно дихати. На місце викликали медиків, які намагалися врятувати Єрьоміна, однак цього зробити не вдалося.

За словами російських журналістів, причиною смерті начальника відділу ФСБ став шматочок м'яса, що застряг у нього в дихальних шляхах. Єрьоміна терміново доставили в лікарню імені Ворохобова, але врятувати не змогли.



Максім Єрьомін помер, вдавившися м'ясом / Фото з російських телеграм-каналів

За даними росЗМІ, Максім Єрьомін у 1990-ті роки був учасником навколофутбольного руху, а також одним із засновників угруповання фанатів ЦСКА – Red-Blue-Warriors.

Росіянин також відігравав ключову роль в операціях на Кавказі на початку 2000-х років, долучившись до ліквідації кількох високопоставлених польових командирів. За час своєї кар'єри в російській спецслужбі він дослужився до звання полковника ФСБ і очолював контртерористичний департамент.

Також повідомляється, що Єрьомін брав участь у відрядженні до Сирії під час перебування на службі. У окупанта залишилося троє дітей.