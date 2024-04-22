"Все, давай, батя": тато вбитого поліцейського розповів про останню розмову з сином

Вночі 20 квітня на Вінниччині розстріляли поліцейських. На жаль, 20-річний Максим Зарецький загинув. Незадовго до страшної трагедії хлопець мав розмову з батьком.

Так, Володимир Зарецький бачився з сином буквально за кілька годин до цього. В ефірі телемарафону батько поліцейського розповів про їхню останню розмову, передає 24 Канал.

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Остання розмова з сином

За кілька годин до трагедії Максим Зарецький спілкувався з батьком. Хлопець був у гарному настрої, жартував.

Все нормально. Батя, так і так. Ще пожартували там туди-сюди. Каже, виклик один, другий. Пожартували. Все, давай, батя, все, пока. Дві години встав, що таке, не спиться. Подзвонили. Я вже так і зрозумів,

– поділився Володимир.

Рідні розповідають, що хлопець віддавався службі. Максим Зарецький мріяв про кар'єру спецпризначенця та був відданим своїй справі.

Хлопець ще навчався в Академії внутрішніх справ, однак, вже працював в поліції. Максим був цілеспрямованим, справедливим, займався спортом. Єдиний син у сім'ї.

Дата прощання з Максимом Зарецьким поки невідома. Родина чекає маму хлопця, що була на заробітках за кордоном.

Нападників затримали на Одещині

Підозрюваних у розстрілі поліцейських затримали 21 квітня. Двоє чоловіків переховувалися у залишених будівлях на території Одеської області й мали намір виїхати за кордон України.

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство.

Також СБУ перевіряє причетність підозрюваних до діяльності ДРГ.

Нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, родом з Вінницької області.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Зарецького. Вічна пам'ять!