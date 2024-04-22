"Все, давай, батя": тато вбитого поліцейського розповів про останню розмову з сином

22 квітня 2024, 03:10
Читать новость на русском

Вночі 20 квітня на Вінниччині розстріляли поліцейських. На жаль, 20-річний Максим Зарецький загинув. Незадовго до страшної трагедії хлопець мав розмову з батьком.

Так, Володимир Зарецький бачився з сином буквально за кілька годин до цього. В ефірі телемарафону батько поліцейського розповів про їхню останню розмову, передає 24 Канал.

Зверніть увагу Нападників затримали, триває слідство: усе, що відомо про вбивство поліцейського на Вінниччині

Остання розмова з сином

За кілька годин до трагедії Максим Зарецький спілкувався з батьком. Хлопець був у гарному настрої, жартував. 

Все нормально. Батя, так і так. Ще пожартували там туди-сюди. Каже, виклик один, другий. Пожартували. Все, давай, батя, все, пока. Дві години встав, що таке, не спиться. Подзвонили. Я вже так і зрозумів,
– поділився Володимир.

Рідні розповідають, що хлопець віддавався службі. Максим Зарецький мріяв про кар'єру спецпризначенця та був відданим своїй справі.

Хлопець ще навчався в Академії внутрішніх справ, однак, вже працював в поліції. Максим був цілеспрямованим, справедливим, займався спортом. Єдиний син у сім'ї.

Дата прощання з Максимом Зарецьким поки невідома. Родина чекає маму хлопця, що була на заробітках за кордоном.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Максима Зарецького. Вічна пам'ять!

Нападників затримали на Одещині

  • Підозрюваних у розстрілі поліцейських затримали 21 квітня. Двоє чоловіків переховувалися у залишених будівлях на території Одеської області й мали намір виїхати за кордон України.
  • Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Однак, чи так це, встановлює слідство.
  • Також СБУ перевіряє причетність підозрюваних до діяльності ДРГ.
  • Нападники – двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, родом з Вінницької області.
Автор: Юлія Муріна