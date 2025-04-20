"Не смішіть": у Третій штурмовій пояснили, чому "великоднє перемир’я" важко впровадити на фронті

"Великоднє перемир'я" на фронті, яке б передбачало повне припинення вогню фактично неможливо впровадити з тією динамікою бойових дій, що сьогодні є на полі бою.

Про це у неділю, 20 квітня, заявив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, передає 24 Канал.

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Як Жорін прокоментував "перемир'я"

Полковник наголосив, що у чинних умовах на фронті надзвичайно важко організувати та забезпечити будь-яке перемир'я на тактичному рівні. Наразі, за його словами, він не бачив жодного адекватного механізму.

Не смішіть з цим "Великоднім перемирʼям". Я навіть не можу уявити, яким чином повне припинення вогню можна впровадити з тією динамікою бойових дій, що сьогодні є на фронті,

– написав він.

Водночас Максим Жорін зазначив, що, можливо, на окремих ділянках на лінії бойового зіткнення стало спокійніше у плані активності росіян. Втім, як він зауважив, подекуди "абсолютно нічого не змінилося".

До слова, російські війська не дотримуються оголошеного Путіним "великоднього перемир'я" на Запорізькому напрямку і використовують його для евакуації загиблих та пошкодженої техніки.

Своєю чергою у DeepState також повідомляли, що росіяни використовують "перемир'я" для покращення й облаштування своїх позицій на передовій. Вони не дотримуються режиму тиші, на різних ділянках помітно різну активність.