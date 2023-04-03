Комуніст, судимий за хабарництво: хто такий зрадник Зубарєв, авто якого підірвали у Мелітополі
У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі підірвали автівку зрадника, на ім'я Максим Зубарєв. Згодом мер населеного пункту розповів, ким був колаборант.
У понеділок, 3 квітня, стало відомо, що голову окупаційної адміністрації селища Якимівка Мелітопольського району Максима Зубарєва госпіталізували через підрив невідомими його автомобіля. Згодом Іван Федоров в ефірі національного телемарафону зазначив, що він був дуже одіозною персоною, – інформує 24 Канал.
Дивіться також Вчать українську, ріжуть сало на Корані, одягають форму ЗСУ: як ІПСО росіян межує з божевіллям
Чому Зубарєв став на сторону ворога
За словами мера Мелітополя, ще у 2014 році було зрозуміло, що Зубарєв дуже сумнівна постать, адже він був членом комуністичної партії. Важливо, що того ж року його відправили за ґрати через корупцію.
Що стосується персона Максима Зубарєва – то це така одіозна персона для нашого, на жаль, поки що окупованого міста (Мелітополя – 24 Канал). Він у 2014 році був ще депутатом Мелітопольської міської ради від комуністичної партії, що є знаковим. Але в тому ж році він був ув'язнений за хабарництво,
– сказав Федоров.
Окрім того, він зазначив, що судовий процес щодо Зубарєва тривав аж до 2022 року – допоки не розпочалась широкомасштабна війна. Тоді колишній комуніст не придумав нічого кращого як стати на сторону ворога та очолити якимівську ворожу окупаційну владу. Вочевидь, для того аби вийти на волю.
Є також цікавий факт. У листопаді 2022 року було зламано його сторінку в фейсбуку та там був написаний його некролог. Тож у листопаді вже щось відбувалось, він продовжував працювати та нести пропаганду в маси, але сьогодні щось сталося,
– зазначив мер Мелітополя.
На усіх колаборантів чекає відповідальність
- Під час цього ж включення Федоров констатував, що усіх зрадників України рано чи пізно притягнуть до відповідальності.
- Також, за словами мера Мелітополя, можна спостерігати "гарну тенденцію".
- Себто уже другий понеділок поспіль для ворога розпочинається в Мелітополі не з гарного настрою, а з ліквідації чергового колаборанта.