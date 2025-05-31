Максимально нищимо ворога, – Сирський оприлюднив шалені втрати росіян у травні

Сили оборони України продовжують стримувати російську окупаційну армію, завдаючи їй відчутних втрат. Тільки за травень військо противника втратило понад 34 тисячі особового складу.

Про це пише 24 Канал з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Втрати ворога

Українські захисники стійко стримують натиск ворога, завдаючи йому значних втрат.

Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи – завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження,

– наголосив Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ підкреслив, що тільки за травень, станом на 31 число, російські окупанти втратили понад 34 тисячі особового складу.

Також він зазначив, що Сили оборони знищують противника та його оборонний потенціал і у глибокому тилу.

Так, засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території Росії – уражено військові об'єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей – потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БпЛА,

– повідомив головнокомандувач ЗСУ.