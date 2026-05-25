Одне з сіл України потрапило до Книги рекордів за тривалу оборону від російських окупантів

За роки повномасштабної війни чимало українських сіл і містечок відзначилися непохитним опором окупантам. Одне з них стало справжнім страшним сном для ворога.

Йдеться про Малу Токмачку – невеличке селище, розташоване на Запоріжжі у прифронтовій зоні. Окупанти кілька років звітують про захоплення цього населеного пункту. Однак, насправді, він продовжує незламно тримати оборону.

Чому Мала Токмачка опинилася у Книзі рекордів України?

Днями 118 окрема механізована бригада потрапила до Книги рекордів України. У такий спосіб її відзначили за тривалу й ефективну оборону району Малої Токмачки, де підрозділи щодня відбивають атаки противника.

Голова наглядової ради Книги рекордів України Олег Іваненко передав командуванню бригади офіційний диплом, що підтверджує національне досягнення.

Мала Токмачка стала одним із найдовше утримуваних рубежів цієї війни– українські сили оборони контролюють цей напрямок уже понад 1500 днів, попри постійні штурми, артилерійські обстріли та атаки дронів і авіації.

Втім, сам рекорд, зазначають у бригаді, це радше фіксація історії. Головне тут інше: щоденна робота військових, які тримають позиції та оберігають кожен метр української землі.

118-та ОМБр увійшла до Книги рекордів України / Фото з фейсбук-сторінки бригади

Мала Токмачка стала мемом про невдачі росіян на фронті

Росія вже не перший рік намагається захопити Мала Токмачка, однак контролю над селищем не має. Тому в інтернеті навіть "гуляє" мем про те, що облога Сталінграду тривала менше, ніж цього українського села.

За словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, до повномасштабного вторгнення тут жило до 3,5 тисяч людей. Селище розташоване на дорозі між окупованими Пологами та Оріховом, що робить його важливим на цьому напрямку.

Фактично Мала Токмачка зараз майже зруйнована через бойові дії. Лінія фронту проходить приблизно за 1,5 – 2 кілометри від населеного пункту, а бойові зіткнення відбуваються переважно на околицях.

Усередину села російські штурмові групи не заходять і закріпитися там не можуть. Попри це, російське командування інколи доповідає про "захоплення" селища, хоча ці заяви не відповідають реальності. Такі помилкові доповіді вже не раз створювали проблеми самій російській армії під час планування атак.

