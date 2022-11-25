"Україна зникне, а Росія стане оазисом світла": пропагандист Малахов запросив гадалок на ефір
Російські пропагандисти продовжують зомбувати своїх глядачів. В одному з ефірів вони запросили в студію тарологів та екстрасенсів.
Так званих "експертів" запросив на своє шоу Андрєй Малахов. Темою ефіру була війна в Україні. Звісно, що всі вони почали "прогнозувати перемогу Росії". Ба більше, ці ж екстрасенси сказали, що Кремль стане "оазисом світла", пише 24 канал.
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Пропагандисти запросили залучилися підтримкою екстрасенсів
Запрошені "експерти" також почали прогнозувати "розпад України". За їхньою версією, наша країна "програє війну, втратить свій суверенітет, а Захід розвалиться". Вони переконані, що все це станеться впродовж найближчих років. Водночас "Росія стане чи не найуспішнішою країною світу протягом трьох років".
Україна у тому вигляді, яку ми її знаємо, більше існувати не буде, це останній президент цієї країни. У 2025 році Росія стане оазисом світла, всі прагнутимуть потрапити сюди, але не кожному це буде дано,
– стверджують гості ефіру.
Звісно, що гості ефіру не можуть обґрунтувати свої "прогнози". Вони опираються на відчуття.
Російські екстрасенси "прогнозують майбутнє": дивіться відео
Пропагандисти видумали нову нісенітницю
- Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито Збройні сили України хочу захопити Бєлгород. Вони також повідомляють, що у регіоні почали будувати оборонні споруди.
- Пропагандисти стверджують, що на Бєлгород нападуть "не просто українці", але і "афроамериканці, поляки й НАТО".
- У Москві сподіваються, що риторика про зовнішню загрозу зможе відвернути населення від актуальних проблем у внутрішній політиці.
- Також росіяни сподіваються на те, що відповідна інформація допоможе підіймати військово-патріотичний дух населення.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк висміяв чергові заяви росіян про "наступ ЗСУ на Бєлгород".
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