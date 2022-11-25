"Україна зникне, а Росія стане оазисом світла": пропагандист Малахов запросив гадалок на ефір

Російські пропагандисти продовжують зомбувати своїх глядачів. В одному з ефірів вони запросили в студію тарологів та екстрасенсів.

Так званих "експертів" запросив на своє шоу Андрєй Малахов. Темою ефіру була війна в Україні. Звісно, що всі вони почали "прогнозувати перемогу Росії". Ба більше, ці ж екстрасенси сказали, що Кремль стане "оазисом світла", пише 24 канал.

Читайте також В Росії губернатор сказав матерям, що їхні сини належать державі і їх смерть "на благо"

Пропагандисти запросили залучилися підтримкою екстрасенсів

Запрошені "експерти" також почали прогнозувати "розпад України". За їхньою версією, наша країна "програє війну, втратить свій суверенітет, а Захід розвалиться". Вони переконані, що все це станеться впродовж найближчих років. Водночас "Росія стане чи не найуспішнішою країною світу протягом трьох років".

Україна у тому вигляді, яку ми її знаємо, більше існувати не буде, це останній президент цієї країни. У 2025 році Росія стане оазисом світла, всі прагнутимуть потрапити сюди, але не кожному це буде дано,

– стверджують гості ефіру.

Звісно, що гості ефіру не можуть обґрунтувати свої "прогнози". Вони опираються на відчуття.

Російські екстрасенси "прогнозують майбутнє": дивіться відео

Пропагандисти видумали нову нісенітницю

Російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито Збройні сили України хочу захопити Бєлгород. Вони також повідомляють, що у регіоні почали будувати оборонні споруди.

Пропагандисти стверджують, що на Бєлгород нападуть "не просто українці", але і "афроамериканці, поляки й НАТО".

У Москві сподіваються, що риторика про зовнішню загрозу зможе відвернути населення від актуальних проблем у внутрішній політиці.

Також росіяни сподіваються на те, що відповідна інформація допоможе підіймати військово-патріотичний дух населення.

Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк висміяв чергові заяви росіян про "наступ ЗСУ на Бєлгород".

Цікаво – Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео