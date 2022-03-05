Запоріжжя готується дати відсіч окупантам: допомагає копати укріплення навіть маленька дівчинка

Російські окупанти майже впритул наблизилися до Запоріжжя. Зокрема, нещодавно захопили Запорізьку АЕС.

Сьогодні місто готується до облоги. А допомагають будувати укріплення не лише дорослі, а і діти.

До теми Як Запоріжжя готується до облоги окупантів

Окупантам у Запоріжжі протистоять навіть діти

У Запоріжжі зараз будують укріплення перед містом, а самому обласному центрі зводять барикади. Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував фото, як маленька дівчинка з дитячою лопатою допомагає місту підготуватися до рашистської навали.



Запоріжжя активно готується до облоги окупантів / Фото взято з телеграму Андрія Цаплієнка

Додамо, що риють рови у Запоріжжі екскаватори. А пісок вже власноруч у мішках переносять місцеві жителі.

Зверніть увагу Яблуку ніде впасти: у Запоріжжі тисячі охочих вступити в ряди тероборони



Люди у Запоріжжі допомагають місту захиститися від агресора / Фото взято з телеграму Андрія Цаплієнка

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