Маленька зарплата: у Німеччині страйкують машиністи пасажирських потягів
Джерело:DW
Машиністи пасажирських поїздів у Німеччині припинили роботу на два дні. Страйк почався з 2 години ночі 23 серпня за місцевим часом.
Організаторами протесту є профспілки. Вони вимагають підвищення заробітної плати машиністам вже у 2021 році.
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У Німеччині знову страйк на залізниці
21 серпня у Німеччині почався страйк машиністів товарних потягів. Його тривалість – дві доби. За цим же сценарієм 23 серпня на страйк пішли машиністи потягів пасажирських.
Профспілка машиністів GDL проводить переговори з керівництвом концерну Deutsche Bahn. Але наразі вони не надто продуктивні, тож працівники вдаються до страйків.
Чого вимагають профспілки
- Підвищення зарплати машиністам – бодай на 3,2%, але вже в 2021 році.
- А ще – разової виплати кожному по 600 євро.
Що пропонує Deutsche Bahn
- Концерн-роботодавець згоден підвищити заробітну плату, але тільки на 1,5%, та й то з 1 січня 2022 року.
- І ще готовий підвищити з 1 березня 2023 – на 1,7%.
А поки роботодавець та профспілки воюють на переговорах за кожен відсоток зарплати, страйки машиністів впливають на пересування мільйонів пасажирів по всій країні.
Зауважимо, 13 серпня машиністи вже страйкували, і також дві доби. Перемовини це з місця не зрушило.
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