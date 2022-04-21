Маленьке село під Києвом виявилося не по зубах "другій армії світу": кадри зруйнованого Мощуна

Село Мощун, що під Києвом, було надзвичайно важливим для російських окупантів. Адже саме через нього пролягав шлях до української столиці.

Але взяти це село їм не вдалося. Хоч ворог і застосовував усе можливе озброєння. Не гребував він також і ракетами й авіацією. Будівлі поруйнувалися, але сам Мощун встояв, ставши одним з оборонних мурів Києва.

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Під Мощуном окупанти зазнали значних втрат

"Друга армія світу" не змогла підкорити маленьке село під Києвом, зазнавши важкі втрати втекла до Білорусі,

– кажуть у Генштабі.

І хоч Мощун зруйнований вщент, село обов'язково відродять. Сам населений пункт уже став справжнім символом незламності українського духу.

Дивіться, як зараз виглядає мужнє село Мощун:

Його у Генеральному штабі порівнюють з такими ж відважними Маріуполем, Харковом, Черніговом, Бучею, Ірпенем, Гостомелем й іншими містами та селищами. Населеними пунктами, в яких російським загарбникам показали, що їм на нашій землі не радий абсолютно ніхто.

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