"Маленький Джавелін": на Рівненщині показали маленького котика-захисника

У сільській раді на Рівненщині завели нового чотирилапого захисника. Сіре кошенятко народилось на початку повномасштабної війни в Україні.

Про це у своєму телеграмі повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

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Котика називали Джавелін, на честь протитанкового ракетного комплексу.

Сірий котик "охороняє" Бугринську сільську раду

Маленький Джавелін тепер "охороняє" Бугринську сільську раду, що у Рівненській області. Місцеві мешканці жартують, що охоронець – серйозний.

Настане перемога. Відбудуємо Україну. І чотирилапий Джавелін нагадуватиме нам про ці часи. Часи боротьби, єдності та переродження української нації,

– написав у своєму телеграмі Віталій Коваль.

Нагадаємо, раніше в Одеському зоопарку народилось телятко, яке назвали як і тезку-кошенятко з Рівненщини – Джавелін.

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