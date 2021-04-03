У Малі бойовики атакували базу ООН: загинули миротворці

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Терористи скоїли напад на базу миротворців ООН на північно-західній Африці. Загинули чотири військових-миротворці, ще майже 20 постраждали.

Джерело:

сайт місії ООН в Малі
Як повідомив прессекретар Генерального секретаря місії ООН у Малі Стефан Дюжаррі, усі загиблі були громадянами Чаду. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Генеральний секретар рішуче засудив атаку, яку організували бойовики в місті Агелхок у регіоні Кідал. Втім, він похвалив мужність і хоробрість миротворців, які відбивали атаку.

Дюжаррі нагадав, що напади на миротворців можуть становити військові злочини, згідно з міжнародним правом. Він закликає владу Малі докласти всіх можливих зусиль для виявлення та швидкого притягнення до відповідальності винних у цій атаці.

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