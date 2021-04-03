У Малі бойовики атакували базу ООН: загинули миротворці

Як повідомив прессекретар Генерального секретаря місії ООН у Малі Стефан Дюжаррі, усі загиблі були громадянами Чаду. Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Генеральний секретар рішуче засудив атаку, яку організували бойовики в місті Агелхок у регіоні Кідал. Втім, він похвалив мужність і хоробрість миротворців, які відбивали атаку.



Дюжаррі нагадав, що напади на миротворців можуть становити військові злочини, згідно з міжнародним правом. Він закликає владу Малі докласти всіх можливих зусиль для виявлення та швидкого притягнення до відповідальності винних у цій атаці.

Ситуація в Малі