Мали інформацію про розташування українських сил: на Одещині затримали диверсантів
Джерело:Державна прикордонна служба України
На одному з одеських блокпостів прикордонники викрили двох чоловіків, які є членами диверсійно-розвідувальної групи.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
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На Одещині прикордонники затримали диверсантів
Підозрілих осіб, які здійснювали фото та відеофіксацію дій наших захисників, охоронці кордону виявили поблизу своїх оборонних споруд в Одесі.
Під час перевірки особистих речей чоловіків прикордонники виявили в телефонах затриманих значну кількість інформації про розташування наших сил та засобів і листування через мобільні додатки з невідомими особами, що свідчить про належність їх до диверсійно-розвідувальних груп противника.
Затриманих диверсантів передано представникам СБУ.
На Одещині прикордонники затримали диверсантів / Фото Державна прикордонна служба України
На Одещині прикордонники затримали диверсантів / Фото Державна прикордонна служба України
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