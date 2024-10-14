Через нібито передачу дронів: у МЗС різко відповіли на дані про співпрацю з туарегами у Малі

В українському МЗС відкинули звинувачення, які оприлюднили деякі іноземні ЗМІ. Зокрема, нібито Україна причетна до постачання дронів повстанцям у Малі.

Українське Міністерство закордонних справ написало, що Київ рішуче відкидає ці звинувачення.

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Що кажуть в МЗС у відповідь на закиди деяких ЗМІ

Ми також категорично заперечуємо усі звинувачення, які періодично лунають з вуст високопосадовців Республіки Малі та Республіки Нігер, у нібито причетності України до "співпраці з терористами", "постачанні терористам озброєння та наданні їм інформації", "підтримці Україною терористичної коаліції" тощо,

– заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Там пояснили, що ще в заявах від 5 та 8 серпня 2024 року міністерство спростувало звинувачення та висловило жаль щодо того, що Малі та Нігер розірвали дипломатичні відносини з Україною. У МЗС України зауважили, що це відбулось на підставі надуманих та нічим не обґрунтованих припущень.

Варто зауважити, що Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після розгрому вагнерівців у країні. До речі, ПВК "Вагнер" у Малі воює на боці хунти, яка прийшла до влади після держперевороту. Хунта на чолі з полковником Ассімі Гоїтою підтримує дружні стосунки з Росією.

Що пишуть ЗМІ та як реагують в МЗС

Видання Le Monde написало, що нібито від літа 2024 року туареги-повстанці з руху CSP на півночі Малі активно використовують українські дрони, щоб боротись проти хунти та ПВК "Вагнера".

Адже 4 жовтня безпілотники атакували військовий табір у Гундамі, що в регіоні Тімбукту, де були підрозділи вагнерівців.

У зв'язку з цією заявою в МЗС України заявили, що:

з початку повномасштабного вторгнення Україна першою ініціювала запровадження розгалуженої системи моніторингу та контролю над озброєнням, яке постачає Захід;

за понад 2,5 роки війни партнери із Заходу не знайшли жодного випадку нецільового використання наданого Україні озброєння та техніки.

У зв'язку з безпідставними звинуваченнями урядів Малі та Нігеру на адресу України наше МЗС закликало не поширювати неправдиву інформацію, яка повторює брехливі наративи пропаганди Росії, спрямовані на:

дискредитацію Києва,

виправдання неспровокованої, невиправданої та незаконної війни Росії проти України.

В МЗС України запевнили, що наша держава налаштована надалі розбудовувати взаємовигідні відносини з усіма державами Африки на засадах: