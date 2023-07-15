Мали показати, що Путін їх не лякає: Джонсон розкритикував лідерів НАТО

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував рішення лідерів країн НАТО, які не запросили Україну до НАТО під час саміту у Вільнюсі.

У своїй колонці він зазначив, що Заходу варто бути сильним і покласти край марнослів'ю, прийнявши Україну в НАТО якнайшвидше.

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Коли лідери НАТО приїхали до Вільнюса, було абсолютно очевидно, що вони повинні робити. Вони повинні були бути сильними. У цьому весь сенс НАТО. Вони повинні були показати, що країни НАТО визнають безмірність української жертви і ті зобов’язання, які це накладає на нас на Заході, і повинні були дати відповідну відповідь,

– зазначив Борис Джонсон.

Лідери НАТО мали висловити подяку українцям

Політик наголосив, що лідери блоку повинні були показати, що їх у жодному разі не лякає російський диктатор Путін і брязкання зброєю Кремля. Ба більше, лідерам країн НАТО варто було висловити колективну повагу і подяку за героїчний опір України, під час якого не постраждав і не загинув жоден солдат НАТО, "тому що ми знаємо – і постійно говоримо – що українці борються за всіх нас".

За словами експрем'єра, саме своєю нерішучістю Захід спонукав Путіна на вторгнення в Україну.

Жодна країна не зробила і не доклала більше зусиль, ніж Україна, щоб продемонструвати свою готовність до членства в НАТО. Жодні збройні сили не є більш грізними і більш ефективними у використанні зброї НАТО. Жодна країна більше не потребує членства в НАТО,

– наголосив Джонсон.

Політик щиро висловив невдоволення, що замість того, щоб озвучити чіткий графік вступу, лідери Альянсу спромоглись лиш на "запрошення" вступити в НАТО, "коли союзники домовляться і коли будуть виконані умови".

"Коли ми засвоїмо урок спілкування з Путіним"

Джонсон також зазначив, що Україна позбавлена гарантій безпеки за статтею 5 НАТО, а тому очільник Кремля продовжить свій терор.

Коли ми засвоїмо урок останніх 20 років спілкування з Путіним? Поки він думає, що є шанс повернути Україну назад до рук Москви, поки він думає, що може відтворити Радянський Союз – він буде продовжувати ці спроби,

– написав Джонсон.

Борис Джонсон підкреслив, що головною проблемою нерішучості з боку країн НАТО є віра в мирні переговори з агресором. А також підкреслив, що Захід повинен надати українцям прикриття у небі – винищувачі F-16.

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