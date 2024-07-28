У Малі повстанці перерізали кілька десятків вагнерівців з Росії

Туареги, повстанці на півночі Малі, організували засідку для урядового війська, підтримуваного найманцями з Росії. Відомо про десятки вбитих вагнерівців.

Повстанці туарегів на півночі Малі заявили, що вони вбили та поранили десятки солдатів і найманців з Росії протягом 3 днів боїв біля кордону з Алжиром.

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Вагнерівці з Росії потрапили у засідку

Колона урядових військ та союзних їм російських найманців була розгромлена в бою з туарегами на півночі Малі.

Інформацію підтверджують телеграм-канали, пов'язані в минулому з ПВК "Вагнер". Вони публікують фото і відео з місця бою, на яких видно тіла вбитих і згоріла техніка.

: Російські "вагнерівці" присутні в Малі з 2021 року. У 2020 році владу в країні вкотре захопили військові. А через рік хунта запросила вагнерівців для гарантування власної безпеки.

Розгром колони малійських військ підтвердив у розмові з AFP місцевий чиновник. За його словами, військові втратили вбитими не менше 17 осіб.

Колишній співробітник місії ООН у місті Кідаль на півночі Малі заявив агентству, що 15 "вагнерівців" було вбито або взято в полон після триденного бою.

Водночас учасник руху туарегів Мосса Аг Інзома повідомив, що йдеться про "багато десятків" убитих і взятих в полон найманців російської ПВК.

У той же час урядова армія Малі заявляє, що її підрозділи, які виконували патрулювання в районі прикордонного міста Тінзауатен, перейшли до відступу. У заяві військових сказано, що тривають "запеклі бої проти коаліції терористів".