Життя врятувала катапульта: у Малі розбився французький винищувач
Джерело:Quest France
На території Малі 20 липня сталась авіатроща: розбився французький винищувач Mirage 2000. На щастя, екіпаж врятувався, бо встиг катапультуватись.
Про катастрофу розповіли представники французької армії. Вони зазначили, на борту було двоє пілотів.
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Травми отримав один з пілотів
Один з них отримав неважкі травми, інший – не постраждав. Авіатроща сталась під час виконання планового завдання над територією країни. Інцидент спричинили технічні неполадки, проте у армії Франції кажуть, що будуть проводити детальне розслідування.
Екіпаж евакуювали гелікоптерами
З місця аварії пілотів евакуювали кількома гелікоптерами "Кайман" та "Тигр". Екіпаж зараз перебуває на військовій базі.Зверніть увагу
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Що відомо про винищувач Mirage 2000?Розробили його ще у 1970-х роках. Перебуває на озброєнні ВПС Франції з 1984 року. Також його взяли на озброєння армії ще кількох країн Азії, Європи та Латинської Америки.
Коротко про останні катастрофи з військовими повітряними суднами
- У Бухаресті 15 липня здійснив аварійну посадку вертоліт збройних сил США Black Hawk. Пілоти були змушені посадити судно через неполадки. Вертоліт сів посеред дороги.
- 7 липня на кордоні з Гаїті розбився військовий вертоліт з Домінікани. Він патрулював кордон. Постраждалих нема.
- На Філіппінах розбився військовий літак з військовими. Загинули десятки людей.