У Росії вже зрозуміли небезпеку війни проти України для себе

Цей послідовник російської церкви усе продумав. Українців, котрих він називає "росіянами", хоче спочатку попередити, а потім розбомбити атомними зарядами визначеної потужності, далі вішати і розстрілювати публічно. А в наступні десятиліття – примусити дякувати за бомбардування і страти. Про це пише Ігор Луценко.

Читайте також Росія планує воювати вічно і активно до цього готується

Попри весь цей люджерський пафос, цей матеріал – ні що інше, як істерика і тривога.

Малофеєв, автор геноциду українців, визнав, що його справа зайшла в глухий кут, і п'ятою точкою відчуває, що навколо нього згущаються хмари.

Нагадаю, саме Малофеєв фінансував початок російського вторгнення на Донбас. Гіркін, крім усього, – його найманець та ідеологічний побратим. Гіркіна Малофеєв хвалив за вбивства українців, про що є перехоплення дзвінків.

Так от, ця вся заварена Малофеєвим кривава каша щось уже погано йому смакує.

Двічі він згадує у своїй публікації Штілермана, засновника української компанії FirePoint. Мовляв, Шітлерман сконструював або от-от сконструює ракети, які стануть дзеркальною відповіддю на російський ракетний потенціал. Власне, остання (перед атомною бомбою) військова перевага Росії над нами ось-ось щезне.

Малофеєв трактує це як факт, який свідчить про те, що російська агресія застрягла і тепер сама його батьківщина – у небезпеці тотальних ударів. Тому – ядерка і тільки ядерка, вважає цей "християнин" і патріот.

Що насправді стоїть за заявами Малофеєва

Слід визнати обґрунтованість настрою недолюдка. Нинішня Росія нездатна здолати Україну звичайним військовим шляхом. Це вже зрозуміло навіть найтемнішому зет-блогеру.

У Росії не вистачає людей: вже знову почалася мобілізація, поки що прихована. Від якої буде, сподіваємося, більше шкоди Москві, аніж користі. Бо хоча і пересічні росіяни хочуть бачити нас у домовині, але не настільки сильно, щоб самим у цю домовину потрапити.

Інтернет відключають, і це єднає у невдоволенні як глибинний народ, так і турбопатріотів. Грошей гасити пожежу протестних настроїв все менше, Усть-Луга горить щоночі і не експортує належні обсяги. Фронт стоїть, хоча росіяни витрачають на штурми своїх солдатів більше, ніж мобілізують. Воєнна авантюра прямує до невдачі.

А далі маячить політична криза. І хто знає, може, наступники із великим задоволенням розділять між собою статки Малофеєва, а самого ініціативного бузувіра відішлють "Новою поштою" в Гаагу або навіть у Київ.

Того він зараз і закликає до негайного ядерного апокаліпсису.