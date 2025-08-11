Генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж наголосив у розмові з 24 Каналом, якими мають бути умови справедливого миру для України. Він вказав на кроки, які дозволять його досягти.

Які країни можуть виступити посередниками під час перемир'я?

Маломуж зазначив, що є неможливими жодні "обміни територіями". Навіть президент, як гарант Конституції, не має права піти на це.

Водночас впродовж трьох – чотирьох місяців Україна може вийти на повний мир та звільнення територій. Для цього є певні фактори, які можуть спрацювати,

– пояснив генерал армії.

Проте, за його словами, Дональд Трамп та інші партнери не готові до такого процесу, тому що до нього мають бути залучені Китай, Індія, Туреччина, Бразилія та інші країни, які впливають на світовий процес і не допущення ядерної війни.

Потрібно знайти ключову формулу миру, яка б дозволила сформувати світопорядок. Але це, на думку ексголови Служби зовнішньої розвідки, в майбутньому.

Сьогодні стоїть питання про мир в Україні і для його досягнення необхідно пройти три етапи. Перший – потрібно не тільки припинити вогонь у повітрі та на морі, а й не бити мирних територіях України,

– підкреслив він.

Коли довкола цієї моделі об'єднаються провідні країни світу, тоді обстріли України, за словами Маломужа, припиняться.

Другий етап – це припинення вогню на полі бою, а потім третій – найважливіший етап – переговорний процес. А саме, коли і на яких умовах Росія буде виходити з українських територій. Це, на думку генерала армії, може відбуватися повільно, з перехідними етапами.

Також, імовірно, будуть створені зони забезпечення контролю задля недопущення обстрілів, можливе відведення військ на певні напрямки, але на контрольовані території. Для контролю лінії розмежування можуть бути залучені посередники – США, Китай, інші країни.

Це вже механізми забезпечення миру і недопущення відновлення бойових дій. Це найголовніші умови миру,

– підкреслив він.

Можуть бути припинені бойові дії, але Україна юридично не визнає окуповані Росією території. Навіть якщо Кремль вважає їх своїм і закріпив це у своїй конституції. Однак в перспективі Київ працюватиме над їх поверненням.

Також не можна виключати, припустив генерал армії, що в Росії відбудеться дестабілізація, і тоді їй буде не до України. Відповідно буде набагато легше повернути окуповані території.

Крім того, є недопустимою умовою перемир'я є обмеження кількості озброєння та війська України. Адже Росія нарощує свою армію до 1 мільйона 250 тисяч особового складу та отримує велику кількість різних типів озброєння від Північної Кореї, Ірану та частково технології від Китаю,

– сказав Микола Маломуж.

Тому Україна, на його думку, не може роззброюватись, і потрібно ставити умови про необхідність надання нашій країні надпотужних можливостей і новітньої зброї, техніки, боєприпасів, щоб оборонятися і не допустити повторення нової агресії з боку Росії.