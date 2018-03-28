Мальовнича Італія 80-х років: яскравий фотопроект
Фотограф Чарльз Трауб зафіксував усю неповторну красу та атмосферу Італії 80-х років.
На кадрах Трауба немає нічого непристойного, однак в кожному знімку є натяк на почуття і їх прояв. Автор наче проводить тонкі паралелі з фільмом режисера Федеріко Фелліні "Солодке життя", хоча в його знімках є своя унікальність.
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Трауб показав Італію наповнену барвистим життям: емоційною та пристрасною.
Джерело: 24 Канал
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