Просимо не втягувати ЗСУ в політичну боротьбу, – Генштаб спростував, що працює з Маляр

У мережі з'явилася інформація, що ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр нібито очолила систему комунікацій Генштабу ЗСУ. Військові вже відреагували на ці повідомлення і зробили заяву.

У Генштабі зазначили, що система комунікацій ЗСУ розбудовується та функціонує без залучення інших осіб. Зокрема, це стосується й колишніх заступників Міністра оборони України.

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Генштаб зробив заяву щодо Маляр і системи комунікацій ЗСУ

Представники Генштабу зауважили, що останнім часом з'являється чимало спекуляцій щодо системи комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України та її керівництва. Військові офіційно заявили, що взаємодія із медіа, підготовка інформаційних повідомлень та їх поширення є в компетенції Управління зв'язків з громадськістю Збройних Сил України.

Планування та координацію комунікаційних заходів у Збройних Силах України забезпечує Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних Сил України,

– наголосили у Генштабі.

У своїй заяві військові підкреслили, що зазначені підрозділи очолюють полковники Збройних Сил України, які підпорядковані безпосередньо Головнокомандувачу Збройних Сил України та начальнику Генерального штабу. Ключові посади у зазначених підрозділах обіймаються військовослужбовцями.

"Питання комунікацій Збройних Сил України узгоджується виключно із наративами та комунікаційними планами Міністерства оборони, і націлені на посилення обороноздатності України та здійснюються в інтересах виконання завдань Збройними Силами України", – мовиться у дописі Генерального штабу.

Військові також попросили не втягувати Збройні Сили України у політичну боротьбу, послуговуватися лише офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ та дотримуватися інформаційної гігієни у соціальних мережах.

Маляр також спростувала свою роботу у Генштабі ЗСУ

У соціальних мережах інформацію про те, що Маляр нібито очолюватиме комунікації Генштабу ЗСУ поширили низка політиків і блогерів. Зокрема, український волонтер Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі написав, що "Маляр виявляється тепер вже комунікаційниця Генштабу", проте згодом він видалив пост, зазначивши , що це "поки ще не факт".

Ексзаступниця глава Міноборони Ганна Маляр також спростувала заяву, що вона нібито працює в Генштабі ЗСУ. Колишня посадовиця закликала вірити лише офіційним джерелам.

"Всі, хто поширює фейк про те, що я нібито працюю в Генштабі, могли просто туди зателефонувати і спитати або направити запит. Але офіційна відповідь Генштабу не додасть переглядів, бо сенсації нема", – написала вона у своєму фейсбуці.

Маляр також сказала, що продовжує роботу з німецькими та британськими кінематографістами.