Маляр у списку: Кабмін звільнив всіх заступників міністра оборони України

18 вересня у Кабінеті Міністрів вирішили масово звільнити всіх заступників міністра оборони України. Серед них – Ганна Маляр.

18 вересня під час засідання Кабінету Міністрів України ухвалили низку кадрових рішень. Згідно з ними, з посад заступників міністра оборони звільнили всіх.

Читайте також Яйця по 17 гривень та куртки для військових: в Міноборони назвали причини корупційних скандалів

Кого звільнили з посади заступника

Наразі без посади заступників міністра оборони залишилися Гаврилов Володимир, Замлинський Ростислав, Денис Шарапов, а також Ганна Маляр.

Крім того, рішенням Кабміну звільнили з посади заступника з питань європейської інтеграції Шевченка Андрія. Віталій Дейнега більше не заступник з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

А от Ващенка Костянтина звільнили з посади державного секретаря Міністерства оборони України.

Звернімо увагу, що це цілком нормальна процедура. Після зміни міністра звільняють заступників попереднього. Деякі з них, або й усі, мають можливість продовжити роботу на колишній посаді. Але це вже вирішуватиме новий очільник відомства.