Кремль не може змиритися з успішними операціями Служби безпеки України, зокрема, історичною "бавовною" на Кримському мосту, знищенням російського флоту та ударами по НПЗ. Саме тому Москва готує провокацію навколо голови відомства Василя Малюка.

Як повідомили джерела 24 Каналу у спецслужбах, окупанти хочуть "повісити" теракт у Crocus City Hall на голову СБУ Василя Малюка.

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У пошуках "візитки Малюка"

Росія планує оголосити Малюка "головним терористом". Крім того, за даними розвідки, він визначений в Кремлі ціллю номер один.

Джерела зазначають, що Путін не може "переварити" два удари по Кримському мосту. Особливо російському диктатору досі болить перший, який відбувся до дня його народження.

Важко змиритися очільнику Кремля і з постійними атаками морських дронів Sea Baby на кораблі країни – агресорки. Ще однією больовою точкою, по якій вдало б’є СБУ, стали НПЗ країни-бензоколонки. Також Служба успішно протидіє російській агентурі в Україні.

Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково", знайдуть ще й "візитки Малюка",

– наголосили джерела.

Слід зауважити, що Басманний район суд Москви вже заочно засудив Василя Малюка у справі про тероризм. Його звинувачують у підриву Кримського мосту восени 2022 року. Російських пропагандистів не на жарт розізлила розповідь голови СБУ, в якій той повідомив деталі історичної операції.

Тепер же на генерала хочуть скинути надуману провину у масовому вбивстві росіян під Москвою.

Нагадаємо, що Росія офіційно звинуватила Україну у теракті у "Крокус Сіті Хол". Вона зробила це попри те, що ІДІЛ взяла на себе відповідальність за події у ТРЦ. Втім, окупантів, як завжди, мало цікавить правда. Їм треба полити брудом Київ і тому вони продовжують плести нісенітниці. Так, аби версія про причетність України виглядала правдоподібною, нещодавно росЗМІ опублікували відео із допитів затриманих. Ті одноголосно кажуть, що після теракту нібито їхали до Києва, де їм мали заплатити гроші.

Крім того, у смартфонах затриманих, буцімто, знайшли український прапор і "символіку націоналістів".

Пропагандисти нафантазували, що українська сторона нібито готувала для нападників два коридори. І задля цього, мовляв, ЗСУ проводили розмінування поблизу прикордонних Чуйківка та Сопич, що у Сумській області.