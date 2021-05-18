Як готель: Малюська представив відремонтовану камеру у Лук'янівському СІЗО, – фото, відео

У Лук'янівському СІЗО відремонтували цілий корпус – за європейськими стандартами. Камери з мікрохвильовкою, телевізором та навіть телефоном – платні, вартість перебування на місяць становить 12 тисяч гривень.
В корпусі є різні види камер: 14 двомісних та 4 – одномісні. Міністр зазначив, раніше кожен регіон робив платні камери на свій розсуд, тепер встановлять єдиний стандарт.
До теми Трохи аду, – Малюська показав камеру Лук'янівського СІЗО до та після ремонту: фото
У нас гарна новина. Відкриваємо цілий новий корпус зі стандартними гарними, європейського типу камерами, де максимально забезпечено усі права людини,
– розпочав відеоекскурсію камерою Малюська.
Що є у платній камері:
- ліжко,
- тумбочка,
- холодильник,
- телевізор,
- умивальник,
- мікрохвильова піч,
- шафа,
- санвузол,
- камера спостереження,
- телефон,
- кнопка для екстреного виклику,
- також є wi-fi.
У камері навіть встановили телефон
Щодо телефону, то міністр зазначив: усі розмови записуватимуться і зберігатимуться на сервері.
Зараз існує контрабандна практика пронесення телефону в слідчий ізолятор. За це беруть і хабарі, і платять криміналу,
– пояснив Малюська.
Глава Мін'юсту каже, що платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень. Ці кошти підуть на покращення умов у звичайних – безкоштовних камерах.
Дивіться відео Дениса Малюськи:
Дивіться фото з відремонтованої камери / Фото "Сегодня" та Телеканалу Київ: