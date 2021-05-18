Як готель: Малюська представив відремонтовану камеру у Лук'янівському СІЗО, – фото, відео

У Лук'янівському СІЗО відремонтували цілий корпус – за європейськими стандартами. Камери з мікрохвильовкою, телевізором та навіть телефоном – платні, вартість перебування на місяць становить 12 тисяч гривень.

В корпусі є різні види камер: 14 двомісних та 4 – одномісні. Міністр зазначив, раніше кожен регіон робив платні камери на свій розсуд, тепер встановлять єдиний стандарт.

До теми Трохи аду, – Малюська показав камеру Лук'янівського СІЗО до та після ремонту: фото

У нас гарна новина. Відкриваємо цілий новий корпус зі стандартними гарними, європейського типу камерами, де максимально забезпечено усі права людини,

– розпочав відеоекскурсію камерою Малюська.

Що є у платній камері:

ліжко,

тумбочка,

холодильник,

телевізор,

умивальник,

мікрохвильова піч,

шафа,

санвузол,

камера спостереження,

телефон,

кнопка для екстреного виклику,

також є wi-fi.

У камері навіть встановили телефон

Щодо телефону, то міністр зазначив: усі розмови записуватимуться і зберігатимуться на сервері.

Зараз існує контрабандна практика пронесення телефону в слідчий ізолятор. За це беруть і хабарі, і платять криміналу,

– пояснив Малюська.

Глава Мін'юсту каже, що платні камери генеруватимуть сотні тисяч гривень. Ці кошти підуть на покращення умов у звичайних – безкоштовних камерах.

Дивіться відео Дениса Малюськи:

Дивіться фото з відремонтованої камери / Фото "Сегодня" та Телеканалу Київ: