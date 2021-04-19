Гроші підуть на ремонт СІЗО: Малюська виставив на продаж власний фотоколаж

Денис Малюська вирішив роздобути гроші на ремонт Лук'янівського СІЗО. Для цього він виставив на аукціон власний колаж "The sea is temporarily unavailable".

Малюська шукає гроші для в'язниць

Фотоколаж міністр юстиції продає у криптовалюті. Стартова ціна – 1 етерімум. Це становить понад 63 тисячі гривень.

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Виставляю на аукціоні свою роботу – колаж "The sea is temporarily unavailable". Рідкісний шанс дешево придбати nft крипто-шедевр мистецтва,

– написав Малюська.

Він пояснив, що зараз у світі відбувається революція у колекціонуванні та мистецтві. "На ринок вийшли унікальні токени (NFT) які дозволяють закріплювати предмети цифрового мистецтва за певним власником у блокчейн-платформах".

Гроші, без врахування податків, Малюська віддасть на ремонт безкоштовних камер столичного Лук'янівського СІЗО.

"Дружина каже, що ніхто не купить. Ну але кого з видатних митців цінували за життя? – пожартував міністр.

Зауважимо, наразі ніхто не висловив бажання придбати фотоколаж Малюськи. Аукціон триватиме до 17 травня включно.