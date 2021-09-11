Малюська запропонував власникам українських ЗМІ пройти перевірку на поліграфі

Денис Малюська запропонував власникам медіа-компаній пройти перевірку на детекторі брехні. На думку міністра юстиції, це потрібно для того, щоб дізнатися, чи виплачують вони тіньові зарплати.

Таку пропозицію Малюська озвучив на конференції YES Brainstorming. Він підкреслив, що зараз чимало медіа-зірок отримують зарплати у конвертах.

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Натомість, поскаржився міністр, задекларованих і записаних державною податковою інспекцією зарплат дуже мало.

Що я бачу – це тіньові зарплати, які платяться в конвертах великим медіа-зіркам. Я запропонував би провести спільну зустріч всіх медіа-компаній України зі мною, і зі спеціальним обладнанням, яке б перевірило, говоримо ми правду чи ні,

– сказав Малюська.

Малюська порівняв ЗМІ в Україні із російським газом

Він також зазначив, що засоби масової інформації в Україні виконують таку ж саму роль, що й природний газ для Росії – роль зброї.

"Немає жодного наміру забирати медіа й робити їх майном держави або іншої партії. Медіа в Україні не є просто медіа, це як газ для Росії. Газ для Росії – це не просто природний газ, це зброя. Те ж саме можна сказати про медіа в Україні", – пояснив очільник Мін'юсту.

Міністр назвав ЗМІ політичною зброєю, яка "іноді стріляє, а іноді мовчить". Він зауважив, що в Україні майже немає бізнесу в медіа, оскільки оперативні видатки ЗМІ вищі за їхні прибутки.