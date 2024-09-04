Не взяв жодного хабаря, – ексміністр Малюська заявив, що готовий пройти поліграф

Дениса Малюську звільнили з посади міністра юстиції. "За" проголосували 249 нардепів.

Голосування відбулось 4 вересня. Перед цим Денис Малюська виступав у залі Верховної Ради, пише 24 Канал.

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Що сказав Малюська з трибуни у Верховній Раді

Ексміністр заявив, що заява про відставку – його самостійне рішення, про які він просив вже не один місяць. Малюська пояснив, що його просили почекати правильного політичного часу, щоб можна було і заміну підібрати.

У нас ніколи не було скандалів з топкерівництвом Мін'юстиції за всі п'ять років моєї роботи. Я готовий пройти поліграф, що я не взяв ні копійки, жодного хабаря. У будь-який момент, публічно, онлайн, як завгодно. Я ручаюсь за чесність усіх своїх заступників. Наша команда ніде не "налажала",

– заявив Денис Малюська.

Він також пояснив у своїх соцмережах, що навіть не встиг оформити письмові матеріали, проте пообіцяв описати про роботу в соцмережах.

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До речі, 4 вересня Верховна Рада проголосувала за відставку:

Олександра Камишіна,

Ольги Стефанішиної,

Руслана Стрільця.

Водночас відставку Ірини Верещук не підтримали, а питання звільнення Дмитра Кулеби ще не розглянули.