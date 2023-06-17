На душі щось було неспокійне, – мама "Да Вінчі" пригадала день смерті героя

У важких боях за Бахмут декілька місяців тому загинув Дмитро Коцюбайло, якого всі знали за позивним "Да Вінчі". Згодом мати героя пригадала, що відчувала у день його смерті та напередодні.

Оксана Іванівна Коцюбайло 6 березня 2023 року не могла найти собі місця та, наче усвідомлюючи, що щось трапиться, написала смс-ку своєму синові. Наступного дня вона дізналася, що Дмитро загинув, а те повідомлення без відповіді було останнім.

До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

"До сьогодні не можу збагнути..."

Як зазначила пані Оксана, ще напередодні дня смерті сина у неї був неспокій на душі та дивні передчуття: "Я йому ще написала: "Діма, як ти?", – і він мені вже не відписав".

Наступного дня вона пішла на роботу в садочок, де її сестра запевнила у тому, що перейматися не варто: "Вона каже, що ти переживаєш, він знає, що до чого. Та твій Діма такий розумний, він безсмертний", – сказала жінка.

Про смерть сина вона дізналась після роботи від його дідуся, що спершу наче прийшов огледіти камін, який Дмитро запропонував поставити на випадок відключень світла.

Я ще до нього (дідуся "Да Вінчі" – 24 Канал) кажу: "Ну, що ти говориш, як нема?", – але нема, каже, Діми. Діма загинув. У мене таке враження, що я того дня також померла і до сьогодні не можу збагнути... Усе сиджу та чекаю, що він має подзвонити. Стою на могилі та мені здається, що то не його могила,

– сказала пані Оксана.

Окрім того, вона констатувала, що день похорону пам'ятає дуже погано. Єдине – ньому було багато людей. До тепер мати героя не може оговтатись. Вона не хоче повертатись з роботи додому та відзначати якісь свята.

Інтерв'ю з рідними "Да Вінчі", зокрема мамою Оксаною: дивіться відео від Front 18

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло був першим добровольцем, якому надали звання "Герой України" прижиттєво.

Згадаємо наостанок, що в цьому ж інтерв'ю мати "Да Вінчі" відповіла, що означає позивний її сина. За її словами, Дмитро малював, тому його почали називати на честь відомого художника.