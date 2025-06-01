"Мама – найрідніше, що в мене є": перший дзвінок захисника після повернення з полону
- 9 червня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією, під час якого один із захисників зміг вперше зателефонувати мамі після повернення.
- Зворушливий момент спілкування захисника з мамою був опублікований в телеграм-каналі Дмитра Лубінця. Захисник подякував мамі за підтримку та висловив бажання швидше з нею зустрітися.
Україна та Росія 9 червня провела новий обмін полоненими. Один із захисників одразу після повернення на батьківщину зміг додзвонитися до своєї найріднішої людини – до мами.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, яке виклав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
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Захисник уперше подзвонив мамі після повернення з полону
Після повернення з російського полону в Україну внаслідок обміну один із військовополонених зміг за багато часу вперше поговорити з рідною мамою. Захисник був дуже радий врешті-решт почути голос своєї найріднішої людини.
Алло, мамо. Алло, мамулю, я приїхав, я вдома. Привіт, мамо. Все, я повернувся додому, мамо. Все, я на рідній землі. Мамо, я скоро приїду. Я тебе кохаю, чекаю, мамо. Дякую тобі за все, за листи. Я тебе люблю, дуже чекаю на зустріч,
– сказав повернутий військовополонений.
Він також сказав мамі, що вона – найрідніше, що в нього є, а також подякував їй за те, що вона чекала його з полону.
"Я дуже радий, що ти є, мамо. Незабаром зустрінемося, не хвилюйся. Так, все, я вдома, мамо, я в Україні. Ура! Ура! Все! Скоро!" – вигукнув захисник.
Український захисник зміг поговорити з мамою після повернення з полону / Відео з телеграм-каналу Дмитра Лубінця
До слова, 9 червня розпочався новий обмін полоненими України та Росії. За словами президента Володимира Зеленського, цей обмін триватиме в декілька етапів ще найближчими днями.
Відомо, що серед тих, кого повертають зараз, є поранені та важкопоранені, а також наші військовополонені молодші за 25 років. У першому етапі обміну серед звільнених є бійці всіх підрозділів ЗСУ, Національної гвардії, Прикордонної служби та спеціальної служби транспорту.