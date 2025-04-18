На Одещині матір побила однорічного сина: через травми дитина померла
- Поліцейські затримали жительку Одеської області за спричинення тяжких тілесних ушкоджень однорічному сину, внаслідок яких він помер у лікарні.
- В поліції розповіли, що дитину госпіталізували до обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломи плечової та ліктьової кісток. Невдовзі хлопчик помер.
В Одеській області 26-річна мати побила свого однорічного сина. Після цього дитина померла у лікарні.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.
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На Одещині матір побила однорічного сина
Кілька днів тому медики повідомили в поліцію про дитину з ушкодженнями. Хлопчика госпіталізували до Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у непритомному стані з забоєм головного мозку, застарілими переломи плечової та ліктьової кісток. На жаль, невдовзі дитина померла.
Відповідно до даних поліції, 26-річна жителька Березівщини привезла в місцевий медцентр сина, коли йому стало дуже погано. Тоді вона пояснила, що дитина забилася, впавши з ліжка.
Втім, у ході проведення слідчих заходів поліцейські викрили жінку в обмані і з’ясували, що вона спричинила малюкові тілесні ушкодження, коли він плакав,
– ідеться в повідомлення.
Раніше жінка в поле зору поліції не потрапляла. Слідчі затримали її в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і за наявності достатніх доказів повідомили їй про підозру за статтею 121 Кримінального кодексу України.
Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В поліції зазначили, що їй загрожує чималий термін ув’язнення.
Відомо, що призначено низку експертиз, у тому числі судово-медичну для встановлення точної причини смерті дитини.
Нагадаємо, у Пересипському районі Одеси виявили тіло 1-річної дитини у морозильній камері одній з квартир. Розпочато кримінальне провадження за фактом умисного вбивства малолітньої дитини.